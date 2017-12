On recherche des cheerleaders en province de Liège !

Le groupe de cheerleader "Cheersquad" lance un appel à candidature pour compléter leur équipe.



PRESENTATION



Ce groupe, initialement issu de la région de Verviers est gérée par 3 coachs, chorégraphes et danseuses.

L’équipe est constituée aujourd'hui constituée de 13 cheerleaders mais c'est peut-être vous qui serez l'une de leurs prochaines recrues.



Les équipes qu'elles soutiennent :



- L’équipe de Liège Basket

- L’équipe de football américain de Lambermont, les " MUSTANGS " ( Qu'on a reçu un jour dans nos studios)

- L’équipe de football américain de D1, les " Black Angels "

- L’équipe nationale de football américain, les " Barbarians "



Mais elles assurent également des prestations pour divers évènements sportifs, des spectacles et même des associations.



ENTRAINEMENTS

Les entrainements de la Cheersquad se déroulent :



- Les mardis de 19.30 hrs à 21.00 hrs

- Les mercredis de 20.30 hrs à 22.00 hrs

- Au club de la Royale Nationale de Dison situé Rue de l’Industrie 22 à 4820 DISON



RECRUTEMENT ET CONDITIONS

La Cheersquad recrute pour de futurs projets et recherche des jeunes filles :



- Agées entre 16 et 35 ans

- Ayant une expérience en danse

- Souriante, dynamique et disponible

- L’expérience en gymnastique est un atout



RENSEIGNEMENTS

Les personnes intéressées peuvent entre autres les contacter via leur groupe Facebook "Cheersquad" ou via Email : cheersquad@outlook.fr