On cherche des chanteurs pour une fête du côté de Oupeye ce dimanche

Ce dimanche, c'est la fancy Fair à l'école St André de Oupeye.

À cette occasion, les organisateurs sont à la recherche de chanteurs pour compléter leur affiche.

Alors si vous êtes chanteurs, que ce soit en guitare voix ou un band complet et si vous êtes dispo ce dimanche 26 aout, inscrivez-vous sans plus attendre via l'adresse www.saintandre-oupeye.eu.



Pour information, l'accompagnement musical sera disponible et un grand chapiteau aura raison d'une éventuelle météo capricieuse.



Infos pratiques:

Où :Ecole Saint-André - Rue du Roi Albert àOupeye

Quand : Dimanche 26 août : de 13:00 à 17:00

Infos : www.saintandre-oupeye.eu.