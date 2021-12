Offrez une seconde vie aux objets et meubles qui vous encombrent, plusieurs Recyparcs les collectent

Vaisselle, mobilier, objets de décoration, DVD… se retrouvent trop régulièrement dans les recyparcs alors qu’on pourrait leur apporter une seconde vie. Le meilleur déchet restant celui qui n’existe pas , Intradel propose une solution pour la récupération et le réemploi d’objets en bon état dans 12 de ses recyparcs : Beyne-Heusay, Clavier, Flémalle (Ivoz-Ramet), Flémalle 2, Hannut, Huy, Juprelle, Liège (Angleur), Lontzen, Plombières, Seraing (Boncelles) et Seraing (Jemeppe) .

Il est important que les objets déposés ne soit pas cassés, déchirés ou abîmés. Ces mêmes objets seront revalorisés via la Ressourcerie du Pays de Liège qui favorise l’insertion professionnelle et la formation de travailleurs et de demandeurs d’emploi et s’inscrit dans le développement durable et l’économie circulaire.

Les entreprises sociales et circulaires mettent tout en place pour réutiliser au maximum les dons : ateliers de réutilisation, réparation, remanufacturing, remise à neuf… La vente de ces dons via les boutiques de seconde main permet la création d’emplois locaux et le soutien de projets de solidarité ici et dans le Sud.