Misery Beer Co, une micro brasserie familiale à Harzé

Samia, d’origine sud-américaine et Rémy (né dans une famille de brasseurs) , sont deux passionnés de brassage et de bières. Ensemble, ils ont créé : Misery Beer Co, une micro brasserie familiale.

Leur parcours :

Après une solide formation en Belgique, ils se sont rendus au Vermont (USA) et au Québec pour compléter celle-ci. Ce double regard façonne depuis chacune de leurs recettes, combinant rigueur et créativité.

Ce n'est pas une brasserie de plus dans le paysage liégeois, c'est un projet de passionnés, de gens bourrés de vie et d'humour aussi.

La bière et eux, c'est une passion. Ils ont eu envie de se poser. L’an passé, après 2 ans de recherche, ils ont investi ce manoir de Harzé et y font aujourd'hui des bières houblonnées, sauvages… la créativité de leurs bières n’a pas de limite ! Les amateurs de bières ne s’y trompent pas : des dizaines de brasseurs et de zythologues du monde entier viennent séjourner au manoir pour découvrir en avant-première ce qui s’y prépare.

Leurs bières sont réalisées en petite quantité avec des ingrédients glanés dans les bois ou cultivés par eux-mêmes.

Ils fonctionnent en fonds propres mais viennent de lancer un financement participatif pour aménager leur Brewpub. Cette brasserie sera ouverte au printemps prochain.

Si tout va bien, ils ont encore besoin de 15 000 euros pour la finaliser. La collecte est en bonne route (déjà plus de 10 000 euros collectés) et il reste une 15ene de jours.

​​Vous voulez participer à cette aventure ? Alors cliquez ici