Marmaille & Co vous invite du jeudi 13 au dimanche 16 mai à la journée internationale des familles

Le musée du Pays d’Ourthe-Amblève à Comblain Au Pont : vous pourrez découvrir ses collections muséales et du Parc Saint-Martin, participer à une visite guidée des sculptures du Parc Saint-Martin, à une démonstration de taille de silex, à des ateliers sur les fossiles et t’équiper du carnet de l’explorateur ! QUAND ? Samedi 15 mai, de 13h à 17h. COMBIEN ? 3€ (12 ans et +) / 1,5€ (4-11 ans) incluant le carnet de l’explorateur / gratuit