Marchés de Noël, concerts de Noël dans notre région

LE CIRCUIT DES CRÈCHES à Malmedy Du samedi 08 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 - Venez découvrir 19 crèches réparties dans les différents quartiers de la ville. Habilement réalisées par les habitants ou par la commune. Le circuit pédestre complet prend 1h30 ; un plan gratuit est disponible à la Maison du Tourisme et au Malmundarium.

Marché de Noël de la Bovegnée (Limbourg)- Du mercredi 12 au jeudi 13 décembre de 18:00 à 21:30 - Cette année quelques artisans locaux vous attendent dans notre gîte "La Bovegnée". Peut-être l'occasion de trouver la petite idée de cadeau ou de déco qui manque pour les fêtes... Adresse de l'évènement : 35 Hevremont village à Limbourg.

Concert des jeunes élèves des classes de préparatoire de l’académie et de Fize le Marsal, l’ensemble de guitares, de violons, les arts parlés ainsi qu’un duo violon-violoncelle - Lieu: centre culturel de Waremme Jeudi 13 décembre à 18h - Entrée libre.

Village de Noël de Saint-Nicolas du jeudi 13 au dimanche 16 décembre - Quinze chalets pour se restaurer de manière variée. Le samedi : feux d’artifice à 22 h 30. D.J. qui assurera l’animation chaque jour. Passage du Père Noël. Lieu: à la maison des terrils, rue Chantraine St Nicolas.

Concert de Noël par la Royale Harmonie L’Avenir de Liers et son quintette de cuivres, vendredi 14 décembre à 20 h à l’église de Liers. www.harmoniedeliers.be

Marché de Noël de la Commune de Trooz Produits de bouches, artisanat, animations, etc... vendredi 14 & samedi 15 décembre - Lieu: A Côté du Hall Omnisports, Rue de l'église 22 à Trooz

47e Marché de Noël au centre-ville d’Eupen - vendredi 14 au dimanche 16 décembre - Plus de 70 stands superbement décorés proposent une multitude de cadeaux, articles de décorations et autre produits gastronomiques venus de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, de France, d’Espagne, de Pologne et d’Autriche.concert et animations diverses.Accessible vendredi et samedi de 14h à 21h, dimanche de 11 à 20h. Lieu :Klötzerbahn - Gospertstrasse

Le traditionnel Marché de Noël aux Oliviers ( services d’accueil de jour et résidentiel pour personnes adultes porteuses de déficiences) -Vendredi 14 décembre de 15h à 19h - vous y trouverez des idées de cadeau à des prix démocratiques, ainsi que des préparations culinaires. Bar et petite restauration, PATISSERIES, vin chaud. RDV: salle polyvalente des OLIVIERS Rue de Herve 449 à Grivegnée.

Village de Noël de Fléron vendredi 14 au dimanche 16 décembre -Des associations fléronnaises et des commerçants vous accueilleront dans une ambiance festive et éveilleront vos papilles gustatives : escargots, foie gras, huîtres, saumon, toast aux champignons, tartiflette, vin chaud, café ardennais, soupe, vin, alcools, préparations originales,… lieu: Place de la Gare

Marché Artisanal de Noël dans les grottes de Wonck - vendredi 14 au dimanche 16 décembre dès 11h -De par sa configuration unique et principalement tourné vers l’artisanat, le marché de Noël dans les grottes de Wonck vaut assurément le détour. Répartis sur plus de 700 mètres de galerie, près de 75 artisans et exposants vous accueilleront dans une ambiance féérique.

Village de Noël et Marché des Créateurs à Wanze - vendredi 14 dès 14h et samedi 15 & dimanche 16 dès 11h -Une quinzaine de chalets vous accueille avec des produits locaux, du sucré/salé. Une patinoire synthétique couverte - accessible aux enfants jusqu’à 12 ans - gérée par l’asbl " Vive le Sport ", des illuminations… Le tout dans un cadre exceptionnel ! Lieu: 9 Chaussée de Wavre, Cour intérieure de l'Administration Communale

29e Grand Festival de l'Huître de Milmort- Du vendredi 14 au lundi 31 décembre - Si le plus grand village de Noël est à Liège (200 chalets), le plus petit est à Milmort (1 seul chalet!) dégustation d'huîtres (calibre n°3) de Marennes Oléron natures ou gratinées (venant directement du producteur, un gage de fraîcheur), de velouté de poisson Trembladais, de beignets de joues de cabillaud, accompagnés du pain gris à l’ancienne, le tout arrosé d'un très bon vin blanc de Sauvignon. Inauguration : vendredi 14 décembre à 18h30… et tous sont les bienvenus jusqu’à 23h. Horaire : de 11h30 jusqu'à 23h chaque jour. Fermé le 25/12 (Noël). Les dimanches 24 et 31/12, ouverture de 9h à 13h uniquement pour l'enlèvement des commandes.

Marché de Noël à L'école de musique Casino de Vivegnis (Oupeye) vendredi 14 au dimanche 16 décembre - Une dizaine d'artisans vous proposeront des stands variés, artistiques:De l'écharpe au bijoux, en passant par des lacets de chiques en fruits séchés, mais aussi des peintures sur plexi ou des colliers-tableaux. Des animations seront également au rendez-vous : un jeune artiste de l'école de musique proposera un intermède musical en piano, chant, violon ou guitare.

Toutes les infos sur notre page Facebook "Marché de Noël Casino de Vivegnis" ou sur www.domido.be

Vendredi 14/12 de 16h à 20h

Samedi 15/12 de 10h à 15h

Dimanche 16/12 de 14h à 18h

Marché de Noël au fort de Barchon du vendredi 14 au dimanche 16 décembre -Aussi original qu’insolite, ce marché de Noël réunit une cinquantaine d’artisans proposant une large variété de produits tels que bijoux, peintures, broderies ou encore terrines, confiseries et tartiflettes !

Concert de Noël samedi 15 décembre à 20 heures en l’église Saint-Roch de Soiron donné par la Maîtrise de la Ville de Verviers avec la participation de Jean-Louis Leloup, flûtiste , et Jean-Michel Allepaerts à l’orgue, lequel dirigera aussi les choristes. Au programme : Noël traditionnels populaires et anciens ; entrée : 12 € (adultes).

Samedi 15 dès 16h & dimanche 16 déc.dès 14h- Before Christmas (marché de Noël) à Hamoir- au pgrm: Animations, artisans, dégustations… Lieu: Rue du Moulin (aux Bains) Hamoir

Fête de la lumière à Flémalle - samedi 15 décembre à 18h -Dans le parc éclairé de flambeaux, les créations lumineuses fantasmagoriques réalisées au sein d’ateliers créatifs par des apprentis-artistes. Possibilité de visiter l’exposition de photos de Daniel Michiels d’une manière amusante et insolite (les salles seront plongées dans l’obscurité, découvrir les œuvres à la lueur d’une bougie). Musique live et zakouskis. Lieu: Centre wallon d’art contemporain – chaussée de Ramioul - Infos: www.cwac.be.

Baz’art sur eau douce (à la passerelle Saucy) samedi 15 décembre de 14h à 22h - Découvrir les créations des artistes : des cadeaux made in pas loin, originaux et façonnés avec amour… Goûter les plats chics, festifs et pas chers de cuisiniers étoilés. Expo vente de tricots, luminaires, bijoux, vitraux, déco, petits

mobiliers, interventions marionnettes. Sous le sapin, histoires contées pour les enfants. Lieu: Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) – passerelle

Saucy – Infos: www.leventredelabaleine.net – entrée libre.

Nuit des illuminations à Pitet Samedi 15 décembre de 18 à 23h - Venez découvrir les rues et les maisons du hameau illuminées...

Bar et petite restauration - Vin chaud - Boudins de Noël - Bières locales - Ambiance conviviale- RDV: rue vinave à Fallais.

Valeureux Liegeois et Anima vous proposent un concert de Noël dimanche 16 decembre à 15h30 -Lieu: Église Sainte-Julienne – rue Naniot, 2 – –Infos: www.valeureuxliegeois.be – Prix: 12 et 15 €

Concert de Noël avec un hommage à Jacques Brel à l'abbaye de Stavelot dimanche 16 décembre à 14h -Concert Acoustique " J’vous ai apporté des bonbons ! " Un hommage à Jacques Brel et ses chansons. A l’occasion du 40ème anniversaire de la disparition de Jacques Brel, la troupe vocale Éclats de voix a décidé de lui rendre hommage en interprétant ses plus belles chansons.

Le Marché de Noël des Minières dimanche 16 décembre. En extérieur, différents stands de produits de bouche tenus par des organisations verviétoises, dont de nombreux scouts et guides. A l’intérieur : marché d’artisans. Egalement : une bourse aux jouets, à côté du coin artisan. L’occasion pour certains de vendre d’anciens jouets et d’autres, d’en acquérir à bas prix, à quelques jours de Noël. Lieu: Place Général Jacques à Verviers.

Le marché de Noël du vinyle dimanche 16 décembre dès 10h00- Une vingtaine d’exposants de Belgique et de France, des dizaines de mètres de vinyles dans un espace chaleureux. Rock, soul, électro, métal, funk, jazz… Tous les styles. Et à 14:00 : Mai 68 : rock et révolution , conférence par Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé. Lieu: Centre culturel de Seraing – rue Renaud-Strivay, 44 – Infos: www.centreculturelseraing.be – Prix: 2 € & (conférence 5 €).