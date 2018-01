On ne parle plus que d'elle sur la scène de l'humour. Manon Lepomme fait un carton partout, en Wallonie mais aussi en France !

Actuellement et jusqu'à vendredi 26 janvier à minuit, on peut encore voter pour elle, dans le cadre "Les meilleurs de l'année 2017 - catégorie scène ", proposée par Paris Match Belgique et C'est du Belge - RTBF pour "Les

La diffusion est prévue le 2 février en télé.

https://campagne.rtbf.be/…/416106_272/20171215TVVOTECDB.html...

En ce moment, au Point-Virgule à Paris et elle joue les prolongations !!!

En tournée en France, Belgique et Suisse !

Non, je n'irai pas chez le psy !de Manon Lepomme et Marc Andreini- Mise en scène de Mathieu Debaty

Au lieu d'aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l'Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof.

Le tout avec humour, folie et son petit accent belge

Envie d’assister à un de ces spectacles, rendez-vous vite son site :

http://www.manon-lepomme.be/