Manon Lepomme soutient les fraises de chez nous

Depuis le début du confinement, on sent Manon Lepomme particulièrement investie d’une mission : soutenir le circuit court. Un engagement d’autant plus courageux que, comme tous les artistes, elle a dû arrêter net sa tournée pourtant soldout sur de nombreuses dates.

Si sur scène (dans son spectacle " Non, je n’irai pas chez le Psy "), Manon mange (à chaque représentation !!!) un Merveilleux au chocolat, c’est vers les Fraises de Slins qu’elle se tourne et a décidé d’aller aider un producteur de fraises pour sa cueillette prévue la semaine prochaine.

Les premières fraises sont déjà en vente mais " le gros de la troupe " sera cueilli dans quelques jours et Manon Lepomme sera chez un des producteurs de Slins (elle ne précise pas lequel et c’est tant mieux, ils sont tous à soutenir !) pour les cueillir, les vendre… Et en manger évidemment !

Avis aux gourmands et aux convaincus du circuit court ! Des producteurs de fraises, il y en a un peu partout chez nous, à vos tartelettes, à vos fraises trempées dans le chocolat chaud, à vos sorbets, à vos confitures, c’est parti !