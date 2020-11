Liège présente son patrimoine en virtuel et à 360°

Les dernières mesures sanitaires obligent le monde de la culture et du tourisme à s'adapter. Heureusement, la technologie est une alliée, et le digital permet aujourd'hui de repousser les frontières. Comme par exemple la plateforme Roundme, qui propose des visites a 360° de certains sites et lieux partout dans le monde, notamment à Liège.

Si la cité ardente a toujours été objet de désir, n'hésitez plus : la plateforme met en ligne une visite digitale des plus beaux endroits de la ville. La Salle Philharmonique, ses fauteuils rouge et son imposant piano n'ont jamais été aussi facilement admirables.