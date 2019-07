Liège : nouvelle édition du Supervue Festival !

Le supervue festival revient ce vendredi et ce samedi sur les hauteurs de Liège. Un festival qui mèle les styles et les gens dans un décor naturel particulièrement magique.

Supervue c'est un festival pas comme les autres qui se présente comme un nouveau concept de festival durable dont l'identité est définie non seulement par son contenu mais aussi par sa forme. L’objectif étant, dans un cadre naturel unique, de rapprocher l’art du public dans un univers particulier agrémenté d’oeuvres artistiques et scénographiques. Il propose une expérience à la fois culturelle et humaine sur un ton de création, de spontanéité, de légèreté et de liberté).

Un festival ou on mélange les gens et les styles de musique

Les styles musicaux représentés sont multiples. Rumba congolaise, techno et dérivés, cumbia digitale, musique indienne, chants touaregs, free jazz, gabber, musique classique contemporaine, rap, dancehall ou encore r&b… Ambient, expérimental, world, hip-hop et dance Music sont les piliers d’une programmation qui se veut à la croisée des genres.

En marge de la musique, vous pourrez également profiter d'un Pic Nic géant sur l'herbe du Supervie Festival ce samedi 27 juillet de 12h à 15h.

Au menu :

Une nourriture saine en circuit court et qui plaira aux petits comme aux grands. Plusieurs concerts et performances sauvages seront prévus durant le pic nic de quoi vous mettre en jambe et prendre des forces pour la suite des festivités.

Les Petits Picniqueurs auront l’occasion de jouer dehors, en famille, dans le cadre champêtre, musical et festif qui fait le succès du festival depuis déjà 4 ans.

Prix :

PIC NIC ADULTE 15€ :

+ Un pain pita mix falafel cru/crudite/sauce yaourt menthe

+ Un muffin au chocolat cacahuete et fleur de sel

+ Un fritz ou une bouteille d’eau

+ Un sachet de chips + sauce

+ Le tout proposé dans panier gourmand + une super nappe pour être libre de choisir le meilleur spot pour vous et votre smalah

PIC NIC ENFANT 8€ :

+ 1 miche au fromage

+ 1 petit jus ou petite bouteille d’eau

+ 1 muffin au chocolat

+ 1 fruit

+ 1 tatouage

SUPERCOOL KIDS

Une série d’activités gratuites et amusantes conçues spécialement pour les enfants et pour les plus petits, au programme:

+ Un workshop sculpture de terre et animation vidéo.

+ Des courses de sac, jeux de massacre, etc.

+ Des activités sportives en pleine nature.

+ Une initiation aux musiques actuelles pour les super kids.

le pass 2 jours: 31,00 €

Le superve festival, c'est ce vendredi et ce samedi au Terril Piron à Saint Nicolas (parking a coté du Skatepark Bd Kleyer à Cointe).

Pour plus d'infos, c'est par ici : www.supervue.be