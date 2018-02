Liège aura son bar à Chats !!!

Apportez votre pierre à l'édifice

Les Bars à Chats sont nés quelque part en Asie il y a plus de 20 ans. En Europe, c'est l'Autriche, puis la France qui ont accueilli les premiers bars dédiés aux boules de poils.

2 jeunes liégeois, Benoît fans des petits cafés sympas et Boris accros aux chats ont décidé d'unir leurs passions pour créer un espace dans lequel il fera bon ronronner en buvant une bonne petite collation avec un énorme matou sur les genoux.

Où en est leur projet ?

Le lieu semble identifié (ce sera dans le centre de Liège).

L'aménagement a été pensé pour le bien-être de chacun (humains et animaux).

Reste quelques milliers d'Euros à trouver pour boucler le budget. Et c'est là que vous interviendrez peut-être !

Benoît et Boris ont lancé un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank (https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cafe-a-chats-en-liege-le-chatman-cafe).

Vous donnez ce que vous voulez (2 euros, 15 euros, 25 euros, 100 euros ou plus !!!) et en échange, selon la hauteur de votre don, vous recevez soit toute la considération de Ben et Boris, soit (pour les dons les plus élevés) la possibilité de visiter le Bar à Chats avant tout le monde et même de vous faire tirer le portrait par un photographe pro, entouré par des chatons !!!

Envie de contribuer ? Lancez-vous et le ChatMan Café verra le jour très bientôt en plein cœur de Liège !