Les vedettes prennent la balle au bond pour promouvoir le handibasket

12 heures de basket pour tous suivies du Handi-Stars-Bakset : au Country Hall, les rebonds du ballon orange résonneront tôt le matin ce samedi 5 mai et se feront entendre jusqu'aux petites heures. Principal objectif de cet événement exceptionnel : offrir une vitrine au basket pour les personnes handicapées.

Du basket de 7h30 à 19h30, c'est l'idée audacieuse lancée par les Liège Panthers. Des ateliers seront organisées toute la journée au Country Hall par l'équipe féminine. Le tout chapeauté par Pierre Cornia, leur coach. Le but ? Permettre à ceux qui n'en ont jamais l'occasion de tâter du ballon orange. Enfants de quartiers défavorisés, personnes autistes et personnes souffrant de surdité seront encadrées par un personnel compétent et les Panthers afin de s'adonner aux plaisirs du basket.

A 19h30, le Handi-Stars-Basket servira d'apothéose en clôture de cette journée exceptionnelle. L'équipe nationale belge de handibasket et les Roller Bulls de Saint-Vith offriront show de qualité au public du Country Hall. "C'est hyper spectaculaire. Il y a de tout : intensité, contacts et tactique. Quand on voit du handibasket pour la première fois, on est très surpris", assure Pierre Cornia. Lors de cette soirée de gala, des vedettes s'essayeront elles aussi au basket en chaise. Roger Lespagnard (ahtlétisme), Quentin Kebron (athlétisme), Razvan Marin (football), Réginald Goreux (football), Pilou Maraite (hockey sur gazon), Jean-Paul Tornatore (karaté) et Claudine Boxho (tir à l'arc) disputeront un match d'exhibition en fin de soirée. Les joueurs et joueuse de Liège Basket et des Liège Panthers seront bien évidemment également de la partie, sans oublier le Carolo Niels Marnegrave. Jérome de Warzée et Bruno Taloche se chargeront d'ajouter une note d'humour à la soirée. Après les rencontres, tout ce beau monde se rendra disponible pour une séance de dédicaces et de photos. Il sera aussi possible de gagner des vareuses du Standard de Liège, de Liège Basket et des Liège Panthers via des concours.

Le Handi-Stars-Basket a plusieurs objectifs. "Le tout premier, c'est de mettre en évidence les performances que peuvent accomplir des personnes handicapées dans le domaine sportif. Deuxièmement, c'est de pouvoir accueillir toute une série d'autres personnes handicapées qui vont pouvoir apprécier les performances de gens qui éprouvent aussi des difficulté. Troisièmement, c'est de récolter des fonds qui seront reversés à End Polio now, le programme du Rotary visant à éradiquer la polio", explique Alain Klinkenberg, principal organisateur de l'événement.

Les intéressés peuvent se rendre sur le site du Rotary Club de Liège (http://www.rotary-liege.be/), organisateur, pour réserver leurs tickets pour le Handi-Stars-Basket. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les personnes handicapées sont quant à elles invitées à signaler leur venue par courriel à l'adresse hsb.05.05.2018@gmail.com. Tout sera mis en place afin leur permettre d'accéder facilement à leurs places pour assister au Handi-Stars-Basket.