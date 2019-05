Les tiques attaquent…

On les trouve partout (à la ville comme à la campagne) et avec la belle saison, nos jambes dénudées deviennent une véritable piste d'atterrissage pour elles... les tiques nous guettent !

Si on les repère, on prend un tire tique (vendu en pharmacie) et l'histoire s'arrête là. SI on ne la voit pas à temps, si un cercle rouge marque votre peau, il faut consulter et prendre un traitement adapté... sinon... c'est la porte ouverte à la très contraignante et dangereuse maladie de Lyme.

Elle vous envoie ce petit message juste pour vous rappeler de bien vous examiner en revenant de balade, de bien regarder de près les enfants, les animaux mais aussi les sacs à dos et vêtements car la tique prendre son temps (des heures) à se promener sur un textile ou une peau avant de trouver le terrain idéal à sa morsure !!!

Informez-vous ici