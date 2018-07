les P'tits Festarts clôturent les VTS à Stavelot, dimanche 8 juillet

C'est devenu une (excellente) tradition: depuis sept ans, les Vacances Théâtre de Stavelot s'achèvent par un mini-festival de théâtre de rue à l'attention des familles, les P'tits Festarts, organisé par le Centre Culturel de Stavelot; ce dimanche 8 juillet, de 13h30 à 18h30, les alentours de l'abbaye de Stavelot ainsi que le chapiteau accueilleront des troupes professionnelles qui proposeront des spectacles très diversifiés, souvent humoristiques, toujours captivants pour le grand plaisir des enfants.

Cinq spectacles différents figurent au programme de cet après-midi festive, dont certains pourront être applaudis deux voire trois fois. Ainsi, le Théâtre Magnetic présentera sous le titre " les Trois p'tits cochons" des gestes fous autour d'objets clownesques sur l'histoire revisitée des Trois petits cochons qui construisent leurs maisons près de la forêt... ; "Barto" est proposé par le Théâtre Gili Gili avec en vedette un personnage jamais avare d'exploits techniques ou trucs loufoques sur fond de comédie, jonglerie et équilibrisme. Un choix de quelques Fables de la Fontaine permettra aux "Royales Marionnettes" de les présenter de manière actualisées et tout à fait décalées. Chiringuito Paradise est un spectacle de la Compagnie Stting Duck, qualifiée de "comédie physique", mettant en scène deux barmen qui préparent la fête d’ouverture de cet étonnant Chiringuito Paradise: un duo déjanté qui essaye de sauver les meubles dans un mélange apocalyptique incluant la jonglerie catastrophique, la comédie physique et les feux d’artifice. Variété dans les styles oblige, le festival accueillera également un spectacle de danse contemporaine mis sur pied par la compagnie Irène K d'Eupen et Verviers "l'arbre et la fleur" , dansé sur de la musique live et qui évoque des liens d’amitié qui aident à grandir, se découvrir et s’affirmer. L'école de cirque de Seraing "les secrets de Polichinelle" sera également de la partie et mettra en évidence le talent des élèves et de leurs animateurs par diverses prouesses techniques. L'après-midi s'achèvera dans un concert de percussions donné par le trio Bongo Bang au son de leur jembé, derbouka et Kajon. A souligner que l'entrée est totalement gratuite pour cette dernière après-midi familiale, l'organisation travaillant "au chapeau": chacun donnera (ou pas) ce qu'il a envie de donner aux artistes.

Infos: festival-vts.net.