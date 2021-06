Les Musées verviétois mis à l’honneur sur la plateforme nationale de visites virtuelle "Behind the Museum"

Behind Museum est une plateforme qui accueille les musées wallons. Sa particularité est de permettre aux visiteurs de se promener virtuellement dans les lieux représentés en 3D.

Ce mois-ci ce sont les musées de Verviers qui rejoignent le site : le musée des Beaux-Arts et de la Céramique, le musée d’Archéologie et de Folklore et la réserve de machines textiles rassemblées au Solvent.

C’est en 1899 que la Société anonyme Solvent belge vit le jour.

A la pointe de la technologie pour l’époque, la société utilisait un nouveau procédé mis au point par les Etats-Unis pour le traitement de la laine.

Après cessation de l’activité, la Ville et la Région wallonne via son Institut du Patrimoine wallon ont racheté ces machines.

Durant la visite de Solvent vous pourrez observer de nombreux outils et machines utilisés jadis pour traiter la laine.

C’est une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des derniers ambassadeurs du passé textile de Verviers.

C’est pourquoi, "Behind The Museum" donne aujourd’hui la parole à ces "anciens du textile" au travers de témoignages vidéos inédits ! Voici le lien pour procéder à la visite.

Plus d’infos via Behind the muséum