Les motos et voitures de la FN à Herstal

Thierry Dricot a dédié une chaine youtube dédiée aux fans de motos. La chaine s'appelle "Carters et Pistons". et il vient de sortir un numéro dédié aux motos et voitures de la FN à Herstal.

Thierry est aussi chroniqueur moto pour les émissions moteurs de la RTBF en télé comme en radio

Il est liégeois, il est photographe spécialisé "moto", photographe officiel de Freddy Krugger notamment.

Il a ses entrées partout, y compris pour accéder et filmer dans un musée qui n'est pas (encore) ouvert au public: le musée auto/moto de la FN à Herstal.

Car la FN, ce fut 65 années de production automobile.

1895, 1er vélo fn fabriqué par la FN, il y en a un exemplaire sur place, première voiturette FN en 1901 et 1ère moto aussi.

Il faut savoir que ce musée se trouve dans l'enceinte de la FN qui fabrique des armes depuis 1889. C'est donc un site protégé mais un projet de déplacement du musée des /vélo/moto/autos FN est en cours de réflexion.

Pour voir cette émission:

https://www.youtube.com/watch?v=-1JKiiu2Dvk