Les jeunes de la Mézon de Huy vous donnent 11 millions de raisons de tenir bon face au Covid

Les jeunes de la Mézon de Huy vous donnent 11 million de raisons de tenir bon face au Covid - © LeoPatrizi - Getty Images

Le port du masque pour les jeunes Hutois... Mais pas que... #11millionsderaisons - 02/11/2020 11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON Afin d’accroître la sensibilisation aux bons réflexes à adopter pour combattre la pandémie, le Bourgmestre a mobilisé différents services de la Ville afin d’établir un plan de sensibilisation destiné aux Hutois. Dans ce cadre, les jeunes qui fréquentent la Mézon sont de véritables ambassadeurs. Avec des outils vidéo, ils participent à la campagne du Fédéral "11 millions de raisons" en partageant leurs bonnes raisons de suivre les recommandations sanitaires. Vous êtes Hutois(e) et souhaitez aussi partager vos bonnes raisons de tenir bon ? Rendez-vous sur le site www.11millionsderaisons.be et partagez-les sur les réseaux sociaux. Attention, n'oubliez pas le #huy21milleraisons dans votre publication, c'est lui qui vous identifie comme Hutois(e) ! Plus d’info ? www.huy.be / www.lamezon.be FB Ville de Huy (Officiel) / FB La Mézon / INSTAGRAM villedehuyofficiel / INSTAGRAM la_mezon / TWITTER VilledeHuy