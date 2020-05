Le yacon ou poire de terre est cultivé à la Ferme du Plein Air de Geer

La ferme du Plein Air en Hesbaye, une ferme en grande partie bio, va produire des poires de terre, de son vrai nom yacon.

La Ferme du Plein Air est située à Geer et est tenue par un couple, Caroline et Manu Jadin. Tous deux sont ingénieurs agronome et ont voulu intégrer dans leur ferme des techniques innovantes (le désherbage se fait grâce à un système solaire, les mesures du sol sont connectées...).

Ils font des cultures traditionnelles et maraîchères, dont une bonne partie est produite à l’agriculture biologique. Une nouvelle culture vient de débuter, celle du Yacon ou poire de terre.

Il s’agit d’une plante vivace tubéreuse, originaire d’Amérique du Sud. C’est un proche parent du tournesol et du topinambour. Sa ressemblance avec le fruit : la couleur de sa chair et peut se manger cru ou cuit. La différence : elle pousse en terre comme sa cousine. Son goût est sucré, elle est croquante et riche en insuline.

En cuisine, on la retrouve dans la soupe, en gratin dauphinois… Découvrez la recette de yacon belle Hélène de Carlo.

