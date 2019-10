Le Voo Rire 2019 s'installe en cité Ardente dès ce mardi 15 octobre jusqu'au jeudi 24 octobre

Le Voo Rire Festival, c'est du stand-up, des spectacles en langues étrangères, de l'humour musical… Bref, de l'humour sous toutes ses formes et pour tous!

Ce sont 35 spectacles pour petits et grands dans 14 salles.

Kody sera aux commandes de cette édition 2019 ! Parmi les artistes, retrouvez Kheiron, Chantal Ladsou ou encore Laurent Gerra

On vous en a sélectionné quelques-uns :

- Pierre Theunis et Betty La Ferrara , 40 ans de carrières, vous attendent samedi 19 octobre à 20h au Trianon

-Étienne Serck dans un one man show : Mauvais choix à la Bouch'rit vendredi 18 octobre à 20:00. Un spectacle explosif. Il aurait pu étudier à l’université, il a choisi l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal ... Tout le monde fait des mauvais choix mais, lui, le fait mieux que les autres. Il démonte toutes les idées reçues …

- Wok'N Woll, un spectacle musical au Théâtre Universitaire Royal de Liège samedi 19 octobre à 20:00 - Dès les premières notes jouées, les grandes oeuvres deviennent sujettes à un monde imaginaire. Les musiciens jonglent avec les notes, se les envoie, se les renvoie et les font sortir du cadre avec brio ingéniosité, et humour.

-Fréderic au centre culturel des Chiroux dimanche 20 octobre à 20h . Jean-François Breuer fait enfin son coming out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury et ici déploie en live ses talents de chanteur et musicien. Il incarne un personnage de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique Freddie. Ses musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric se retrouve face au public seul avec son piano et ses rêves inassouvis…

Dépêchez-vous de réserver par ici