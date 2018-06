Le Village Provençal s'installe à Waremme

Du vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet, une trentaine d’exposants, tous venus des régions méditerranéennes, vous proposeront de bons produits du Sud de la France. Vous y trouverez olives, tapenades et autres condiments, la charcuterie et les fromages, épices, nougat, les calissons et berlingots, le miel de lavande ou de thym ...

sans oublier l'artisanat, poterie, savons, nappes ...

Dates: 29 - 30 juin et 1er juillet

Lieu: Place du Roi Albert 1er à Waremme

Horaire :

Jeudi et Dimanche : 10h à 19h

Vendredi et Samedi :10h à 21h

Et puis samedi dès 21h, Romy Conzen (21h) sera en concert!

Infos: https://www.levillageprovencal.fr/