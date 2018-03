Le salon du bébé et des futurs parents ce week-end à Liège!

L’univers des bébés vous est inconnu ? Vous aimeriez découvrir tout ce qu’il est possible de savoir ? Futurs ou jeunes parents ? C’est au Salon " Baby days " qu’il faut vous rendre ce week-end pour recevoir des conseils de plusieurs spécialistes.

Au programme :

Un espace conférence et des animations organisés par des professionnelles sur des sujets comme l’alimentation, les soins de santé, l’allaitement, les aides pendant la grossesse, l’accouchement, …



-Découverte de nouvelles gammes de produits avec la présence de marques pour bébés

-Un espace psychomotricité et découverte pour les petits

-Des réductions sur des articles de maternité

-Ou encore un défilé de vêtements pour femmes enceintes



Le samedi 17 et le dimanche 18 mars – Halles des foires de Liège de 10h à 18h.

http://www.babydays.be/fr/salons/liege.php