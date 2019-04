Le marché du court-circuit revient Place Xavier Neujean

Le marché du court circuit est un petit marché qui vous offre des produits venant soit de la province de Liège ou d'un rayon maximum de 50km.

Vous y trouverez fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à la charcuterie… sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises ou produits issus de la ruche !

Le marché est organisé les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois, de 15h à 19h.

Quelques producteurs qui seront présents chaque semaine:

La ferme de l'Arbre avec ses fruits et légumes, La ferme de Bêche et ses volailles, Arts Patrick et ses pains, tartes, la chèvrerie d'Isbelle et ses fromages de chèvres....

Cliquez ici pour plus d'infos