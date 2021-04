Le marché du court-circuit de Liège revient ce jeudi 15 avril Place Cathédrale

Le marché du court-circuit de Liège est un marché qui fût lancé en 2016. Il se tenait d’avril à octobre place Xavier Neujean.

Sa particularité, il rassemble des producteurs locaux.

Nouveauté cette année, le marché prendra place dès ce 15 avril place Cathédrale.

Chaque semaine une vingtaine de producteurs issus de la Province de Liège ou d’un rayon de 50 kilomètres autour de Liège vous y attendront.

Vous y retrouverez par exemple Aux vergers d’Al Savatte (fruits d’Othée), L’Alternative (boulangerie de Polleur), Ferme Delarbre (Fruits et légumes) de Hannêche, Herboristerie Saint Adalbert, La ferme de la Berwète et ses Fromages de chèvre et savons, Saveurs des deux Ourthes qui vous proposera ses viandes et charcuteries…

Le marché a pour but de mettre en contact direct producteurs et consommateurs. Les prix des produits pratiqués garantissent aux producteurs une énumération plus juste.

Ces derniers vous accueilleront chaque jeudi après-midi à partir de ce jeudi 15 avril et jusqu’au 14 octobre, entre 14h30 et 18h30.