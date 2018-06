Le Marché du Circuit-court à Liège

Ce marché proposera des produits divers et variés issus uniquement de la province de Liège ou d’un rayon de max 50 kilomètres autour de la Ville.

Vous y trouverez fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à la charcuterie … sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises ou des produits issus de la ruche !

Ce sont, en effet, pas moins de 25 producteurs qui seront présents.

Ne ratez pas ce rendez-vous Place Xavier Neujean à liège, ce jeudi 14 juin de 15h à 19h.