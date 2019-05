Le Magasin 2nde main store Flémalle : Brocante couverte, vide dressing, seconde main

C’est un nouveau concept qui vient de France. Vous louez des étagères à la semaine 12€ la semaine, 22€ les deux semaines ou 40€ le mois.

On peut y apporter toute sorte d’objets, vêtements en bonne états mais pas de meubles.

Les prix sont fixés par la personne elle-même.

L’espace à louer est de 1m sur 1m80, il est possible d'avoir accès à des vitrines pour les objets de plus grandes valeurs et d'un coin pour les objets plus encombrants.

Une commission est fixée 0% si c'est juste du dépôt sur l'étagère, 15% s’il prend des photos des biens et les postes sur la page FB du shop, 25% si il prend des photos et partage sur toutes les plateformes de ventes de seconde main ou le shop est inscrit.

A la fin du contrat de location si les objets ne sont pas repris, les gains de leurs ventes seront reversés à une association.

​L’ouverture aura lieu le samedi 1er juin.

L’adresse : à Flémalle , sur l'espace commercial des chaffours dans l'ancien « Blokker », rue de la Fabrique

Plus d’infos ici