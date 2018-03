Le girls power des chanteuses belges!

Dans le cadre de la journée des droits de la femme, on a décidé de mettre à l’honneur quelques artistes belges prometteuses et surtout talentueuses.

Typh Barrow Typh Barrow pour son premier album "Raw". - © Tous droits réservés Typh Barrow n’est pas une débutante puisqu’elle a sorti son premier single en 2012. Cette jeune Bruxelloise de 30 ans a attendu, malgré tout, 6 ans pour sortir son premier album " Raw ". Elle a voulu travailler chaque morceau en profondeur pour donner un vrai univers à ses titres. L’artiste signe l’entièreté des textes et des musiques. Ses influences se situent entre la soul, la pop, le reggae et le hip-hop. Sa voix androgyne fait sa force. Le single " Taboo " a été Numéro 1 des ventes de disques en Belgique une semaine après sa sortie. Typh Barrow a donc coiffé Ed Sheeran sur le fil ! Elle enchaîne les concerts sold-out. Mais il reste de la place au Bel’zik festival (Herve) le jeudi 15 mars. http://www.belzik.be/artistes/detail/37

Blanche Blanche - © Tous droits réservés A 16 ans, Blanche a participé à la 5e saison de The Voice Belgique. Eliminée en demi-finales, elle a été félicitée pour ses performances touchantes et son timbre atypique. Ensuite, Blanche a participé à l’Eurovision en arrivant quatrième avec sa chanson City Lights. Aujourd’hui elle a 18 ans et on attend avec impatience la suite.

Selah Sue Selah Sue - © Tous droits réservés A 28 ans elle est déjà l’auteure de deux albums. " Selah Sue " sorti en 2011 et " Reason " en 2015. À 17 ans, Selah était la plus jeune et unique participante féminine du concours Open Mic-avond de Het Depot à Louvain. Un tremplin qui lui a permis de jouer en première partie du concert de Milow. A partir de 2010, on la retrouve dans de nombreux festivals belges comme Les Ardentes, Dour, le Pukkelpop,… Son premier album est disque de platine. Entre tournées, nouveaux titres et concerts, tout s’est enchainé pour cette artiste. Son concert à Liège le 4 mai prochain est sold out. Mais pas de panique, elle sera au festival couleur café à Bruxelles le 29 juin et à Dour le 11 juillet. http://www.selahsue.com/

Romy Conzen Girls power aussi dans la musique! - © Tous droits réservés Romy est d’origine germanophone. " Black As Night " est le nom de son premier album sorti en 2012. En juillet 2016, elle a joué avec son groupe en première partie de Louane et Zazie aux Francofolies de Spa. Elle a pu aussi se produire sur la scène du Bel’zik festival. Elle enchaîne avec un deuxième album sorti fin avril 2017. " V for Victory " est composé de douze titres en Français et en Anglais avec des influences pop-rock et funk. Portée par son groupe, la chanteuse belge sait aussi se démarquer en solo avec sa voix et sa guitare.

Angèle Girls power aussi dans la musique! - © Tous droits réservés La jeune chanteuse belge a fait ses premiers pas dans le monde de la musique avec le single “La Loi de Murphy”. Fille de personnalités belges (son père, le musicien Marka. Sa mère, l’humoriste Laurence Bibot) et sœur du rappeur Roméo Elvis, il semble qu’un destin artistique lui était réservé. Le 23 octobre elle a sorti son premier titre " La loi de Murphy ". L’artiste nous embarque dans son univers pop et coloré en nous racontant une histoire. Elle jongle parfaitement entre l’Anglais et le Français, la chanson et le " rap ". Elle abuse de son sens de l’auto dérision. On a pu l’entendre en 2017 sur le titre " J’ai vu ", une douce ballade aux cotés de Roméo Elvis. Il y a peu, elle a sorti " Je veux tes yeux ". Une jeune belge à suivre absolument… La France ne parle plus que d’elle ! Son concert au Reflektor en avril prochain est déjà sold-out. Retrouvez la notamment au Ardentes le 8 juillet.

Mélanie De Biaso Le grils power des chanteuses belges! - © Tous droits réservés " Lilies " est le troisième album de Mélanie De Biasio. Elle propose 9 titres écrits avec l’aide de Gil Helmick, un poète américain originaire de Portland. Elle n’a pas l’impression d’adhérer à un genre particulier, fonctionnant à l’instinct et sans références particulière mais dans un style pop, rock, blues et jazz. Considérée par beaucoup comme la révélation de cette dernière décennie et reconnue comme l’une des plus belles voix du jazz actuel. Vous pourrez l’écouter au Mithra jazz Festival de Liège le 6 mai prochain.

Alice on the roof Le grils power des chanteuses belges! - © Tous droits réservés Jeune montoise de 21 ans, Alice a fait ses débuts dans l’émission The Voice Belgique en 2014. Grâce à l’émission, elle a rencontré Marc du groupe de Suarez. Depuis elle fait partie du label de Marc Pinilla. D’abord connue pour son EP " Easy Come, easy Go " au printemps 2015, elle est devenue un phénomène. En janvier 2016 c’est la sortie de son premier album électro/pop " Higher ".