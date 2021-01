Le domaine du Condroz vous propose entre autre des formations de sociabilisation

Denis Schumacker tient une pension canine et éducation canine, le Domaine du Condroz à Nandrin.

C’est dans un domaine de 8 hectares qu’il accueille une vingtaine de chiens à la fois. Chacun possède son environnement propre, chauffé.

Cette année, il y a peu de demandes, les gens partent moins on n'est pas parti en vacances cet été, à la toussaint et à noël non plus donc pour vous, pas ou peu de pensionnaires à garder ?

Il n’y a pas eu de cours collectif d'éducation canine.

Avec le télétravail et le confinement, on est beaucoup à la maison avec son chien et ce dernier s'habitue. Ceci peut avoir comme conséquence de le perturber lorsque l’on doit s’absenter.

Si c'est le cas, son épouse a suivi une longue formation pour étudier le comportement des chiens. Celle-ci devrait être accessible lors du second trimestre de cette année.

D’autres formations seront accessibles comme la sociabilisation.

Le Domaine du Condroz se situe 1, rue faftu à Nandrin

Toutes les infos se retrouve sur le site le domaine du Condroz