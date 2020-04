Le CRIE de Liège vous invite à faire un concert tout vert

Le CRIE de Liège vous propose une boîte à idées. Nous l’avons ouverte pour vous.

On y a trouvé des recettes de cuisine comme de cookies aux orties, du beurre à ail des ours mais aussi des bricolages natures à faire avec vos petits bouts.

Il vous invite à faire un concert de Musique verte.

Qu’est-ce donc ?

La musique verte est faite à partir de matières naturelles : tige creuse, coquille d’escargot, cailloux, éclats de bois…

Pour se faire, on fait un tour dans le jardin et on ramasse quelques petites choses.

Ici le but est de fabriquer des mirlitons et une flûte de pan.

On ramassera :

Un morceau de branche si vous avez de la renouée du japon, c’est bien sinon un morceau de bambou, une tige creuse fera l’affaire.

Un pissenlit de 10 cm

Un mirliton sera fait avec une tige creuse (bambou ou renouée) qu’on limera à 1/3.

Pour la Flûte de pan, on découpera différents morceaux de branches dont la longueur représentera une note différente.

Avec le pissenlit de 10 cm de long, on écrase un bout de la tige qui servira d’anche, on souffle et cela marche !!!

Voilà avec les copains, on est prêt à jouer dans un petit orchestre tout vert.

Vous retrouverez toutes les infos sur le site par ici

Et puis si vous avez un petit creux, je vous invite à essayer des choc’orties, des biscuits à l’ortie et au chocolat.

Vous retrouverez sur le site toutes ces recettes

Bon amusement !