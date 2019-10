Le Cercle des Buveurs de Thé s'installe à Waremme un dimanche par mois

C’est l’association nommée ATIPIQ (Avenir et Traditions interculturelles Partageant des Initiatives de Qualité) qui est à l’origine de cette belle initiative.

Pourquoi le thé ? Parce Le thé est un breuvage universel.

On en trouve en Chine, mais aussi en Inde, le Kenya Sri Lanka, Japon, Taiwan, Népal et Corée du Sud …L’occasion de voyager

Pour la petite histoire :

Il était une fois en 2737 avant notre ère, en Chine, l’empereur Shennong faisait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour se désaltérer, une légère brise agita les branches et détacha quelques feuilles. Elles se mêlèrent à l'eau et lui donnèrent une couleur et un parfum délicat. L'empereur y goûta, s'en délecta et en reprit. L'arbre était un théier sauvage : le thé était né.

Ce dimanche 20 octobre à 10h à Waremme, venez partager une bonne tasse de thé au Centre culturel de Waremme.

Le but de cette initiative a pour but partager des idées, des moments, rencontrer des gens et surtout d’échanger.

" Les gâteaux de ma grand-mère " seront à l’honneur ce dimanche. Alors Venez avec un gâteau, une recette, des histoires, votre bonne humeur…

Cette animation se tiendra une fois par mois de 10h à 11h30 et Les thèmes débattus seront choisis au fur et à mesure des rencontres.

Une invitation pour grands et petits.

LIEU : Foyer du Centre culturel - Place de l'Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme

PRIX : Entrée libre

Inscriptions ici