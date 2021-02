Le Centre culturel de Seraing accueille Eagles Road pour un concert virtuel en soutien à la culture

Amateurs de rock et de guitares qui hurlent, préparez-vous ! Le Centre culturel de Seraing, pour un concert en soutien à la culture, invite ce dimanche 14 mars le groupe déjanté Eagles Road. Seulement, la situation sanitaire ne permettant pas encore d’assister à des spectacles ou des concerts, cet événement sera virtuel. Le centre culturel a pour objectif de promouvoir les arts vivants et interactifs et a donc décidé d'inviter, virtuellement encore une fois, 48 personnes sur "scène" qui profiteront du passage du groupe.

Pour faire partie du public, rien de plus simple : il suffit d'envoyer une candidature par mail aux Eagles Road eux-même. Le déguisement est, par contre, obligatoire et il est préférable de sortir les plus beaux leggings et permanentes pour ressembler aux membres du groupe ! Les 48 personnes sélectionnées recevront alors un lien pour suivre le concert sur scène via écrans interposés.