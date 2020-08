le café moulu contre les guêpes, ça marche ?

Le printemps et l’été sont chauds cette année et on a le sentiment que c’est "une année à guêpes". Est-ce une idée reçue ou sont-elles vraiment plus nombreuses ? Nous avons posé la question à un scientifique : Frédéric Francis, professeur d’entomologie à Gembloux.



Et il a confirmé, les guêpes sont nombreuses cette année, elles sont plus précoces aussi. La douceur du printemps a permis aux reines de pondre plus tôt. A partir de là, plusieurs générations de guêpes vont voir le jour et elles resteront parmi nous jusqu’à ce que la température descende en dessous de 15°.

On rappelle qu’une guêpe ne vit pas plus de 3 à 4 semaines.

Les guêpes ne sont pas des nuisibles. Elles ont un rôle dans l’écosystème : Elles chassent des insectes plus petits qu’elles. Elles en ont besoin pour nourrir leurs larves mais aussi pour leur propre consommation.

Lorsqu’on fait un bon barbec ou qu’on boit un apéro sucré, elles arrivent… "comme des mouches" attirées par l’odeur de la viande et du sucre.

Contrairement aux moustiques, il n’existe aucun répulsif radical pour chasser les guêpes.

Le plus efficace, reste de les piéger dans un liquide sucré qui finit par les engluer et les garder prisonnières.

On entend beaucoup parler du café moulu auquel on met le feu et qui se consume en produisant une fumée transportant un parfum torréfié. Est-ce que ça marche pour écarter les guêpes ?

Le professeur Francis explique que ça peut aider à éloigner les guêpes de votre table.

En fait, le système olfactif des guêpes est différent du nôtre. Elles n’ont pas de nez mais bien des récepteurs (des petits trous) qui permettent à leurs antennes de repérer le végétal, l’animal, le sucré, etc. Lorsqu’on mange de la viande et qu’on boit une bière ou un soft par exemple, leurs récepteurs les guident jusqu’à nous.

Le café moulu qui se consume joue donc les perturbateurs, il masque l’odeur de la viande et du sucre et en ça, il peut être efficace. Mais le professeur Francis explique que ce serait sans doute pareil si on mettait quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou une autre odeur forte. Le tout, c’est de masquer l’odeur de la viande et du sucre.

Il explique toutefois que les insectes apprennent très vite… Donc si on les piège continuellement avec le café ou une huile forte, ils repèrent le coup fourré !



Si vous voulez en savoir plus sur les insectes, Hexapoda à Waremme est une véritable mine d’or.



Pour l’instant, 60 insectes souvent impressionnants y vivent et évoluent sous vos yeux. Il y a des phasmes "feuilles", qui font 15 cm, phasmes épineux "vert pomme", des phasmes scorpions inoffensifs mais qui ont une posture comme un scorpion, avec le dos courbé pour faire peur aux prédateurs (ils font 15 cm), des blattes mexicaines assez balaises… , soit de quoi impressionner et passionner vos enfants… Et vous aussi :)



