Le Belgian Beer Festival de Verviers (10 au 12 mai)

Les amateurs de bières spéciales seront comblés ce week-end à Verviers à l'occasion du Belgian Beer Festival qui prendra ses quartiers sous un immense chapiteau dressé Cour Fisher, un espace rénové situé en centre-ville à côté de l'église Notre-Dame et à deux pas de la place du Martyr.

Organisé par Olivier Lopez, un cafetier de la place via sa société d'événement, le Festival vient compléter celui organisé par la même personne en décembre dernier et consacré logiquement aux bières de Noël.

Cette fois, Olivier Lopez met sur pied un événement à grande échelle: 130 bières spéciales différentes seront présentées et proposées à la dégustation issues de 35 brasseries belges différentes; c'est ainsi que les délégués de huit brasseries (Curtius, Grain d'Orge, Chimay, Elfique et autre Bestiale) ont répondu à l'appel pour présenter leurs produits et huit cafetiers de Verviers et sa région tiendront un stand de dégustation de bières qu'ils écoulent habituellement dans leur commerce.

L'organisateur quant à lui montera un grand bar où seront proposées des bières peu connues voir ignorées du grand public afin de faciliter les découvertes en matière de bière spéciale; ce bar sortira ainsi de leur quasi anonymat pas moins de 70 bières spéciales, la plupart produites par des micro-brasseries et neuves sur le marché.

Si l'entrée est gratuite, il est en revanche plus que conseillé d'acheter un verre à dégustation au prix de 3 € d'une capacité de 20 cl; en effet, le bar principal et les différents stands ne disposeront pas de verres. Le visiteur présentera donc son verre à dégustation - lavé au préalable dans des endroits bien précis - aux différents comptoirs pour le faire remplir de la bière de son choix.

Olivier Lopez a souhaité que l'événement soit également festif en prévoyant des animations tout au long du week-end, dont un « quizzbeer » où les participants devront reconnaître cinq bières les yeux bandés. De la musique est également prévue dès le vendredi soir avec « les Cravates bleues » dans un répertoire de reprises des années 80 à nos jours; deux concerts également: samedi soir avec deux groupes régionaux, « The Kroepoeks » à 19h, et « Just Two » à 21h. Dimanche, dès 18h, l'animation musicale sera assurée par SIR CHARLES SAX. Grimage et châteaux gonflables régaleront les enfants.

L'horaire:

vendredi 10 mai: 17h-0h

Samedi 11 mai: 14h - 0h

Dimanche 12 mai: 14h-22h.