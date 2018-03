Le baseball en fête ce week-end !

Qui remportera cette deuxième édition de la Rookie Cup de Liège baseball ? Réponse ce dimanche 25 mars à partir de 9h !

La Rookie cup est un événement 100% baseball avec du spectacle NON-STOP !



Au programme?

9h00: Liège Rebel Foxes vs Andenne Black Bears

11h00: Jemeppe s/S White Sharks vs Tournai Celtics

12h45: Tournai Celtics vs Andenne Black Bears

14h30: Liège Rebel Foxes vs Jemeppe s/S White Sharks

16h15: Tournai Celtics vs Liège Rebel Foxes

18h00: Andenne Black Bears vs Jemeppe s/S White Sharks



Buvette et petite restauration disponible toute la journée.

Entrée gratuite !



Rendez-vous à la Voie Mélotte, 4030 Liège, Belgique



Infos : www.liegebaseball.be