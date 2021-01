Le 27ème concert de Nouvel An de Malmedy aura lieu cette année uniquement en édition virtuelle

Le Kiwanis Malmedy Hautes Fagnes et le club Agora Malmedy, ont décidé d’offrir gratuitement à la population à travers une émission spéciale en télévision diffusée sur Vedia, la télévision locale verviétoise, mais également sur les réseaux sociaux ce samedi 09 janvier à 20h00.



Le programme proposé par l’Euro Symphonic Orchestra et ses 35 musiciens, dirigés par le chef d’orchestre Pascal Peiffer, s’articulera comme de coutume autour de la musique viennoise et des plus grands succès de Johann Strauss, mais aussi de ses contemporains comme Jacques Offenbach ou Emmerich Kalman.



De nombreuses séquences vidéo de la région viendront illustrer ce concert.

Et pour marquer le coup et soutenir les artistes et les métiers du spectacle qui souffrent particulièrement de cette pandémie, le concert se terminera en apothéose par l’interprétation magistrale d’un morceau emblématique du groupe Queen : le célèbre " The show must go on ".



L’émission sera présentée par Urbain Ortmans, l’emblématique directeur de Vedia, qui sera rejoint en cours de route par différents invités avec lesquels il s’entretiendra sur différents sujets en rapport avec l’épidémie et ses conséquences sur le milieu culturel et artistique.



Ce concert fût enregistré le 3 décembre dernier.

Un lien FB Kiwanis Malmedy Hautes Fagnes