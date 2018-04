Lancement du concours chasse aux origamis : 30 jours pour trouver 30 origamis !

Symbole de la métamorphose, l’origami sera aussi synonyme de cadeau dans le cadre d’un évènement à Liège.

Un mois avant le début de " Métamorphoses 2018" (un événement à Liège qui proposent des spectacles en plein air:https://www.liegetogether.be/ ), participez à un concours en capturant les origamis dans toute la métropole liégeoise !



Chaque jour à partir de lundi un origami d’une dizaine de centimètres, réalisé en impression 3D sera dissimulé dans un endroit symbolique de la métropole liégeoise.



4 modèles : un lapin, une cocotte, un renard et un phoque. Ils seront rouges, jaunes, verts ou bleus.



Les indices :

• Un indice sera donné sur Instagram via une photo ou vidéo en story sur le compte de " Liegetogether ". On y verra une main innocente cacher l’origami du jour dans un endroit symbolique de la métropole liégeoise.

• A l’antenne sur Vivacité dans Liège-Aller-Retour, le nom de la commune où est caché l’origami sera révélé et une petite phrase philosophique donnera un indice supplémentaire. Egalement à l'antenne dans Liège matin pendant les vacances de Pâques et ensuite sur la page Facebook de Vivacité Liège.



Vous l’avez trouvé ? Il est à vous ! Prenez-vous en photos et partagez-la sur la page Facebook " Liegetogether ".



Chaque origami porte un nom (gravé) donnant droit à un cadeau précis chez leurs partenaires (Ardentes, Opéra Royal de Wallonie, Forum,…)



Présentez votre origami entre le 9 et le 13 mai au sein du stand info Métamorphoses (lieux sur le site

www.liegetogether.be), et recevez votre cadeau!