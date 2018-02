Laetare entre Sart et Tiège : réelle confrontation ou doux folklore ?

Dimanche 4 mars a lieu le grand cortège carnavalesque durant lesquels les 2 villages rivaux (Sart et Tiège) vont encore se défier !

Une confrontation folklorique entre ces deux villages voisins qui remonterait à l’an 1660.

Depuis lors, les villageois s’affrontent à coups de cortèges carnavalesques !

A l’époque, les Dominos Blancs de Sart et les Dominos Noirs de Tiège animent les rues des deux villages et font sortir les filles de leur maison pour les emmener danser.

La forte rivalité d’autrefois a fait place à une douce compétition qui pousse les participants à se surpasser.

Lors des festivités, les deux cortèges se croisent sur la route qui sépare les deux entités pour s’adonner à une titanesque bataille à coup de cris et de confettis.

Chaque année, les villages rivalisent d’ingéniosité pour créer les plus beaux chars et les plus beaux sujets réalisés en fleurs de papier.

Pas moins de 20 000 personnes sont attendues.

Programme de la journée du 4 mars :

-Défilé carnavalesque dans les villages respectifs à partir de 11h.

-14h, départ du cortège carnavalesque en direction du village voisin.

-Puis, retour à la salle de chaque village en fin de journée.

Un service de navettes est organisé par la Maison des Jeunes de Sart dans le cadre de l'action "Laetare en sécurité". Les trajets sont gratuits. Ils couvrent Sart, Tiège, Jalhay, Solwaster, Spa et Nivezé. Le système de navettes est organisé de 21h à 2h30. Horaires et trajets disponibles sur www.mjjs.be/laetare.