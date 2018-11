La traditionnelle Foire aux noix revient ce samedi à Spa !

Samedi, toute la journée à SPA, de la place de l'Hôtel de Ville au fond du Parc de Sept Heures, en passant par la Rue Royale et la Place Royale, la célèbre "Foire aux noix" présentera plus de 200 exposants ... Vous y verrez une belle sélection d'artisanat, des idées cadeaux, des produits de bouche, et les célèbres Glaçons canadiens, des bonbons qu'on vend ce jour là seulement dans la région. Et puis bonne nouvelle pour les tous petits, Saint Nicolas sera présent lors de cette belle journée conviviale. Il récompensera les enfants sages à l'hôtel de ville de 14h à 16h30. L'Amicale des pompiers de spa en profitera également pour vous accueillir au sein de la caserne des pompiers afin de partager un moment sympathique autour d'un verre. Enfin, le musée de la lessive en profite aussi pour remettre une tradition spadoise à l'honneur : manger des gaufres le jour de la Foire aux noix.

Autrefois, ce jour là, on mangeait des gaufres en famille et il y en avait pour tous les goûts : à la cannelle, molle, liégeoise, aux fruits, chasseur, de Bruxelles, à la crème, quatre quarts, galet, au sucre, etc… Les ménagères avaient leurs recettes et l'un des nombreux boulangers spadois en confectionnait 17 sortes.

Les animateurs du musée de la lessive offriront donc ce samedi aux visiteurs du musée de la lessive une gaufre confectionnée par les " lavandières " du musée. Retrouvez toutes les infos sur la Foire aux Noix de Spa via le site : www.spatourisme.be