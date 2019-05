« La sexualité féminine, toute une histoire »! c'est le titre d'une conférence dynamique donné à Remicourt par Sylvie Loumaye

Sylvie Loumaye, La sexualité féminine, toute une histoire - Liège matin, l'invité - 13/05/2019 Sylvie Loumaye, La sexualité féminine, toute une histoire Elle y parle de l’évolution de l’amour et de la sexualité à travers l’humanité et y donnera des trucs pour une sexualité épanouie ! Comment la sexualité des femmes a-t-elle évolué depuis la Vénus de Willendorf jusqu’à Madonna en passant par Cléopâtre, la Déesse Artémis, la Gheisha et la Sainte Vierge… Elle fera des ponts pour démontrer en quoi les mœurs de ces époques pèsent encore sur les épaules des femmes d’aujourd’hui. Ensuite, la sexologue saisira l’occasion de soulever plusieurs tabous en divulguant des exemples et conseils concrets pour une sexualité féminine plus épanouie. Le ton sera respectueux et ludique sans détour ni fausse pudeur. Pour les femmes et les hommes qui souhaitent prendre soin d’eux même et/ou de leur couple au Centre culturel de Remicourt le 24/5/19 à 20h.