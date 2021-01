La plateforme "Visitez Liège" vous offre la recette authentique des gaufres de Liège

Elise Dereppe, est chargée de projet à l’Office du Tourisme de Liège et ce matin elle nous parlait de la gaufre de Liège.

La gaufre est associée à la Belgique. On trouve la gaufre de liège qui est petite et arrondie et la gaufre de Bruxelles, carrée et plus légère.

Mais d’où vient-elle ?

Apparemment, elle aurait été créée au XVIIIe siècle.

Au départ, celle-ci était salée, obtenue à partir de farine et d’eau et vendue notamment à la sortie de l’église.

Le Prince-Évêque de Liège avait envie d’un met sucrer et son cuisinier lui aurait composé une douceur.

À partir de ce moment, les recettes se sont multipliées et les nombreuses variétés de gaufres ont vu le jour.

Sur la plateforme, on trouve des idées de balades thématiques mais aussi des recettes de chez nous.

Parmi celle-ci, on retrouve LA recette de l’authentique gaufre de Liège donnée par la confrérie de la Streme. Cette dernière donne sur son site Lastreme

plus de 20 recettes de gaufres en tous genres.

Il faut savoir que cette recette a été validée par la fédération des boulangers pâtissiers professionnels de Wallonie.

On peut donc télécharger la recette de la gaufre de liège

Sachez que si vous fabriquez et/ou vendez d’Authentiques Gaufre de Liège avec des produits de qualité de prendre, vous pouvez recevoir label "Authentique Gaufre de Liège".

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site visitez liège