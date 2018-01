La journée des prodiges à l'OPRL

Le samedi 3 février, l'orchestre Philharmonique de Liège propose "La journée des prodiges", l'occasion de proposer 4 concerts en 1 jour.

4 concerts et chaque fois des oeuvres composées par Mozart, Schubert et Mendelssohn lorsqu'ils avaient.... 19 ans !

Et l'Orchestre va encore plus loin et vous propose à 16H30 un atelier pédagogique ouvert aux enfants et dont l'objectif est de préparer ces enfants au concert de 17h30.

Au programme de ce jour, la Symphonie n° 1 de MENDELSSOHN.

Tarif parent : 10 € (concert de 17h30)

Tarif enfant (dès 6 ans) : 2 € (atelier à 16h30 + concert de 17h30)

Réservation indispensable à la billetterie de l'OPRL (places limitées)

Plus d'infos: www.oprl.be/fr