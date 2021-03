La fromenade à Moulin du Ruy en famille ou entre amis, c'est permis

La fromenade est une aventure à vivre à 2 ou en famille. Sac à dos sur l’épaule, vous partez à la découverte de la région. En effet, plusieurs parcours vous sont proposés que vous soyez avec poussettes, marcheurs débutants ou encore avertis.

A l’origine de ce concept, un couple amoureux de la nature et gourmand. Ils l’ont lancé, il y a 2 ans. Et cela a son petit succès.

Ils vous proposent en plus de la promenade, toute une série de fondues aux fromages (fondue traditionnelle, pompette, Forestière…), fournis par des producteurs de la région mais aussi une fondue au chocolat.

Comment cela marche-t-il ?

Via le site, on réserve sa fondue et sa balade

Le jour J, on retire son sac à dos avec la fondue, la vaisselle.

On se promène, on mange et on ramène le sac lors du retour.

La vallée de Moulin du Ruy est une vallée très agréable où il fait bon se promener et rêver.

S’il pleut, pas de soucis, on peut annuler et cela ne coûte rien.

Dès le mois de mai, il sera possible de passer 24h dans la nature sous tente.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site la Fromenade