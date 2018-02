La foire du disque d'Alleur donne rendez-vous aux amoureux du Vinyle le 25 février prochain !

Dimanche 25 février de 10 à 17h, rendez-vous à la salle communale Henriette Brenu à Ans pour un évènement très vintage.

La foire du disque d’Alleur se prépare pour accueillir beaucoup de monde cette année.

Au départ, lorsque l’organisateur Didier Nyns a lancé cet événement, seuls quelques accros étaient intéressés mais aujourd’hui, c’est la folie !

Avec 50 exposants présents dont 20 particuliers, l’espace est réservé aux collectionneurs et aux personnes à la recherche d’une musique de leur enfance.

Avec le vinyle sous toutes ses formes, Maxi 45 tours, Maxi 33 tours, LP’s, 12 inches, 45 tours et 25 cm. Ainsi les amateurs retrouveront le goût de l’objet, des belles pochettes et du son plus chaud.

Vous pourrez également y retrouver des CD que l’on ne trouve plus en grande surface.

Plus d'infos ? https://www.facebook.com/events/570832913262753/

D’autres évènements sont déjà programmés par l’organisateur dans quelque temps.

Le 5 août 2018 c’est la foire du vinyle de Liège. Et le 21 octobre 2018, découvrez le foire " vinyle, CD et DVD européene " à Embourg.