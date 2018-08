La fête médiévale de Sougné-Remouchamps est de retour ce week-end !

Depuis 1994, la Fête Médiévale de Remouchamps a lieu tous les 2 ans et mobilise près de 350 bénévoles pendant 2 jours pour offrir un voyage temporel divertissant et de qualité à nos nombreux visiteurs.

Cet événement, entièrement pris en charge par des bénévoles, permet de financer les activités des mouvements de jeunesse du village (scouts et patros) au sein desquels plus de 250 jeunes de 6 à 18 ans bénéficient d’animations aussi variées qu’amusantes.

La fête médiéviale de Sougné-Remouchamps, c’est avant tout une fête familiale. Malgré la multitude d’animations présentées, l’entrée unique (10 € par adulte et 5 € par enfant) donne accès à toutes les attractions (combats, joutes équestres, spectacles de rues, jeux populaires, théâtre de marionnettes, mini-ferme, ateliers de bricolage, ...).

En plus des attractions incontournables de la fête médiévale que sont les combats de chevaliers et joutes à cheval, les organisateurs offrent un festival de petites attractions comme des artisans travaillant sur place (maréchal ferrant, potier, vannier, orfèvre, ...) des cracheurs de feu, des troubadours, des saltimbanques, des jongleurs, des bouffons, des charlatans et des mendiants, des danseurs, des conteurs, ... et la liste est encore longue!



Un évènement à ne pas manquer ces 18 et 19 aout.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site : www.fetemedievale.be