La fête des champignons fait peau neuve à la Maison du Parc à Botrange (5 et 6 octobre)

C'est la saison des champignons et ce week-end des 5 et 6 octobre, la Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel à Botrange et son service pédagogique en collaboration avec Natagora, a modifié sa formule pour l’édition 2019. Désormais, l’activité ne se limite plus à un expo de champignons. Elle propose des activités diversifiées – ateliers, conférences, balades, … - autour du champignon avec notamment des espèces méconnues et surprenantes, pourtant bien présentes dans nos régions. Ainsi, un focus sera réalisé sur le kombucha et l’amadou pour ne citer qu’eux. Il s’agit bel et bien de deux espèces de champignons mises en évidence parmi les différentes espèces de champignons frais cueillis dans la semaine précédant l’événement de Botrange ; l’amadou est un champignon surprenant : « c’est un champignon qui pousse sur les hêtres et qui revient après une longue période de plantation de feuillus en Belgique, en Allemagne et dans toute l’Europe, explique Olivier Schmidt du service pédagogique de la Maison du Parc, ce champignon est assez grand, presque circulaire ; il a des propriétés cicatrisantes ; on peut en faire du cuir végan en extrayant – mais ce n’est pas facile - une sorte de peau présente à l’intérieur de l’amadou que l’on cuira jusqu’à ébullition. » Autre curiosité de l’exposition, le kombucha : « une sorte de coalition de levures et de microbes, poursuit Olivier Schmidt, qui flotte sur de l’eau qui devient une sorte de thé tandis que le champignon se transforme en quelques jours en une peau épaisse. »

Près de 200 espèces

Ces deux champignons " vedettes " de l’exposition feront l’objet de commentaires de mycologues et de scientifiques de la Maison du Parc, tout comme pour les quelques 200 espèces de champignons frais. C’est que la saison est bonne pour les champignons, nous précise-t-on, en particulier cette semaine précédant l’activité de Botrange. Les visiteurs pourront amener quelques champignons cueillis par leurs soins afin de les faire reconnaître par les mycologues et déterminer ainsi leur comestibilité ou non.

Par ailleurs, une promenade guidée à la recherche de champignons (sa ns cueillette) est prévue avec départs à 11 et 13 heures, un stand sera ouvert concernant les levures et les étapes de brassage de la bière, le créateur du fromage " le Valèt ", Andreas Keul, un fromager de Waimes, sera présent et fabriquera sur place son produit élu " fromage de l’année " en 2018, et une conférence sur le thème " écologie des champignons et rôle de l’amadouvier " sera donnée à 14 heures. Une activité variée et de saison qui ravira les petits et les grands.

" Fête des champignons ", Maison du Parc à Botrange – ouverture les samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à 18h – entrée gratuite (sauf pour la balade – 3 €) – 087/ 440300 –

