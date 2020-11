La ferme des loups de Trooz vous invite en famille à une balade gourmande et contée de la Louve

Ils vous proposent de participer à des balades de 2, 4, 5, 8 ou 12kms un sac sur le dos remplis de produits locaux.

Comment cela marche-t-il ?

On s’inscrit et on reçoit un roadbook papier ou on est guidé via le GPS. Il est possible d’avoir accès à la légende la Louve sur son smartphone.

Tout en vous baladant, vous pourrez prendre l’apéro et déguster de bons produits de chez nous.

Cela se déroule chaque weekend et durant les vacances scolaires jusqu’à fin décembre.

En savoir plus ou réserver par ici

L’adresse : La Ferme des Loups

6, rue Forêt Village

4870 TROOZ