La cité ardente brille de mille feux pour Noël

Décembre rime avec cadeaux, préparations de Noël et dîner copieux, bien au chaud chez nos proches. Ce n'est plus un secret, les festivités de fin d'années seront différentes cette fois-ci. La crise sanitaire nous oblige à rester dans nos bulles et l'ambiance n'est pas à la fête. Nos commerçants souffrent, notamment ceux qui attendaient avec impatience les marchés de Noël pour satisfaire des clients à la recherche du cadeau parfait. Mais à Liège comme dans beaucoup d'autres villes, on ne se laisse pas abattre et on se réinvente.

La ville a imaginé un e-shop, où les producteurs et artisans peuvent vendre en ligne leurs créations et produits à mettre sous le sapin. Rien de mieux pour acheter local et soutenir les secteurs les plus endommagés par la crise. Les rennes seront soulagées puisque remplacées par des livreurs à vélo, qui assureront les livraisons dans un souci écologique.

La ville est également connue pour ses décorations de Noël, qui attirent chaque année plusieurs millions de visiteurs. Le village de Noël ne se tiendra pas cette fois mais rien n'interdit de rêver ! Liège est donc décorée, parée de ses plus belles illuminations. Depuis le vendredi 27 novembre, on compte pas moins de 42 rues, 102 arbres, 6 places et d'autres bâtiments, tous illuminés.