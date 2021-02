La 67e Opération Arc-en-Ciel se réinvente pour offrir des loisirs aux enfants défavorisés !

Ces 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel effectuera sa 67e grande récolte de vivres non périssables.

Le but est de récolter un maximum de vivres afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs. Grâce à l’économie réalisée grâce à vos dons, le budget nourriture des associations bénéficiaires leur permet de consacrer davantage de moyens aux loisirs et vacances des enfants.

Avec les mesures covid, le porte à porte ne pourra avoir lieu cette année.

Comment cela va-t-il se passer ?

Le week-end du 6 et 7 mars, des bénévoles déposeront un sac Arc-En-Ciel et un flyer dans votre boîte aux lettres.

A partir de là, vous avez une semaine pour remplir le sac de denrées alimentaires non périssables et le déposer devant chez vous pendant le week-end des 13 et 14 mars.

Que déposer dans le sac d’arc-en-ciel ?

Uniquement des denrées non périssables (biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes de conserve de légumes ou poisson, etc.)

Dans le même temps, un appel aux bénévoles est lancé pour les distributions des flyers et des sacs.

Infos sur le site Arc-En-Ciel