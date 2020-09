La brocante Terre réunit plus de 500 exposants et plus de 10.000 visiteurs par édition.

Dans le contexte covid actuel, cela était trop difficile à l'organiser. Il faut savoir que cette manifestation est organisée afin de réunir des fonds. Ceux-ci permettent à l’ONG Autre Terre de soutenir des projets d’agroécologie et d’économie sociale dans le Sud. C’est en tout plus de 7 000 agriculteurs et 12 000 familles qu’Autre Terre soutient chaque année.

