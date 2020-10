La 1ere édition du "ON-LIVE Festival d'altitude POSITIVE" se tiendra ce vendredi 9 octobre à la Salle Oberbayern à Waimes

Liège Matin, L'invité - Frédéric Cheslet, La première édition du "ONLIVE Festival... La première édition du "ONLIVE Festival d’altitude POSITIVE" se tiendra ce vendredi 9 octobre à la Salle Oberbayern à Waimes, la commune la plus haute de Belgique! Le concept ? Local et de bon goût ! Dans un état d’esprit résolument positif, il s’agit de donner la possibilité aux artistes et aux producteurs locaux de la région Fagnes Ardennes d’exprimer leur talent et de présenter ce qu’ils ont de meilleur, malgré le contexte actuel. Pour cette première, la priorité est à l’imitation, l’humour, la magie et le stand-up ! - Antoine Donneaux : humoriste-imitateur, one-man show « Imitateur malgré lui ». - Gianni Henderson : Tout est une question de « Perception » Close-up, magie générale, grandes illusions, quick change ou mentalisme… •Olivier Vidick: Humour 100% terroir – « La Vie selon Jules » -Sofia Syko: artiste, humoriste, auteur,… « Libérée, délivrée, divorcée » … et des invités surprises ! LOCAL & DE BON GOÛT - Le ton est donné ! La réservation se fait en quelques clics sur : https://onlive-festival.be/ ou https://www.facebook.com/localetdebongout/