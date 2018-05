l2eme édition du Festival international de magie de Liege ces 2 & 3 juin

Ce festival de magie aura lieu les 2 & 3 juin prochain, dans le studio 40 à Médiarives, et sera présenté par Joelle Scoriels (69 minutes sans chichis).

L’occasion de rencontrer une belle brochette de magiciens.



Sur le plateau vous y retrouverez :

Alpha qui vous invitera dans un voyage où se mêle la magie du feu et des perroquets.

Les Chapeaux Blancs ", un numéro visuel unique de " Théâtre noir " contant les aventures de deux personnes en costumes blancs.

Dans une atmosphère Steampunk, Daniel Adrian & Wendy vous montreront quelques illusions.

Pierre Xamin propose un numéro de “ changements de masques “ spectaculaire.

Benjamin Ghislain vous conduira au cœur de l’esprit humain.

Vous pourrez découvrir Nestor Hato, un jeune prodige de la magie ainsi que

Roberto Hola l’un des plus grand magicien du monde !

Sans oublié le Rire qui vous accompagnera durant les deux jours.

Et puis si vous êtes fana de magie, d'une boutique éphémère de Magie installée dans la galerie commerciale Médiacité durant 3 semaines. On y trouve un musée de la magie avec une table de lévitation, un crane qui claque des dents, des masques volants, une guillotine, une boîte zig-zag pour couper un buste en deux, etc…

Infos et réservation :

http://tictacorganisations.be/edition-2018/